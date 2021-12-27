Африканский ученый назвал первый признак заражения «Омикроном»

Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч раскрыл самый ранний симптом омикрон-штамма COVID. По его словам, беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении «Омикроном».

«Симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле. К признакам также относятся заложенность носа и сухой кашель», — передает британская газета The Sun слова Роуча.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил случаи заболевания новым штаммом инфекции внутри страны. По его словам, на территории России фиксировались заражения «Омикроном». Степень его заразности в четыре раза выше, чем у штамма «Дельта», передает агентство Nation News.