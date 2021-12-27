27 декабря 2021

Депутат Милонов призвал ловить эскортниц и высылать из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кабаре Show Girls г. Екатеринбург, стриптиз, ноги, путаны, чулки, проститутка, эротика, секс, колготки, бордель, проституки
Виталий Милонов предложил вычислять эскортниц в соцсетях Фото:

Девушек, которые занимаются эскортом, нужно приравнять к проституткам и высылать из крупных городов, в том числе за пределы Москвы. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Нужно называть все своими именами — это проституция. Если они злоупотребляют этим делом, рецидив имеют, высылать за 101 км, запрещать жить в Москве и крупных городах. Браслет надевать, чтоб все знали, желтого цвета. А лучше всего ссылать их на сельскохозяйственные работы, коров доить. У них это очень хорошо получится», — сказал Виталий Милонов.

По его мнению, первый раз девушку можно простить, а вот организаторов эскорт-агентств стоит наказывать по всей строгости закона. «Я считаю необходимым применять алгоритмы в социальных сетях, которые бы отлавливали эскортниц и агентства, которые предлагают их услуги. И особенно агентства привлекать по уголовной статье за организацию проституции. А самих — первый раз предупреждать и отпускать. Второй раз — уже чтоб не обижались. Выгонять из институтов, писать письма на работу. Нужно, чтобы эта деятельность стала не гламурной московской, модной, а позорной», — подчеркнул депутат.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Девушек, которые занимаются эскортом, нужно приравнять к проституткам и высылать из крупных городов, в том числе за пределы Москвы. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Нужно называть все своими именами — это проституция. Если они злоупотребляют этим делом, рецидив имеют, высылать за 101 км, запрещать жить в Москве и крупных городах. Браслет надевать, чтоб все знали, желтого цвета. А лучше всего ссылать их на сельскохозяйственные работы, коров доить. У них это очень хорошо получится», — сказал Виталий Милонов. По его мнению, первый раз девушку можно простить, а вот организаторов эскорт-агентств стоит наказывать по всей строгости закона. «Я считаю необходимым применять алгоритмы в социальных сетях, которые бы отлавливали эскортниц и агентства, которые предлагают их услуги. И особенно агентства привлекать по уголовной статье за организацию проституции. А самих — первый раз предупреждать и отпускать. Второй раз — уже чтоб не обижались. Выгонять из институтов, писать письма на работу. Нужно, чтобы эта деятельность стала не гламурной московской, модной, а позорной», — подчеркнул депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...