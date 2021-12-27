27 декабря 2021

Вице-премьер РФ попросил туристов инвестировать в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Дмитрий Чернышенко призвал туристов инвестировать в свою страну Фото:

Российским туристом следовало бы инвестировать в свою Родину, а не в Турцию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«До коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. Каждый год на протяжении 20 лет мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и так далее. Сейчас пришло время России вернуть должное», — сообщил Чернышенко РИА «Новости».

По его словам, у России есть масса преимуществ. Чернышенко считает, что у страны имеется уникальное историческое, природное и культурное достояние. Он отметил, что важно ознакомить российских туристов с достоянием страны.

Российским туристам, у которых есть карта «Мир», вернут кешбэк в размере 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей, с одной карты можно оплатить неограниченное количество раз.

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Российским туристом следовало бы инвестировать в свою Родину, а не в Турцию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «До коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. Каждый год на протяжении 20 лет мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и так далее. Сейчас пришло время России вернуть должное», — сообщил Чернышенко РИА «Новости». По его словам, у России есть масса преимуществ. Чернышенко считает, что у страны имеется уникальное историческое, природное и культурное достояние. Он отметил, что важно ознакомить российских туристов с достоянием страны. Российским туристам, у которых есть карта «Мир», вернут кешбэк в размере 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей, с одной карты можно оплатить неограниченное количество раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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