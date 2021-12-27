Вице-премьер РФ попросил туристов инвестировать в Россию

28 декабря 2021 в 05:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко призвал туристов инвестировать в свою страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским туристом следовало бы инвестировать в свою Родину, а не в Турцию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «До коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. Каждый год на протяжении 20 лет мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и так далее. Сейчас пришло время России вернуть должное», — сообщил Чернышенко РИА «Новости». По его словам, у России есть масса преимуществ. Чернышенко считает, что у страны имеется уникальное историческое, природное и культурное достояние. Он отметил, что важно ознакомить российских туристов с достоянием страны. Российским туристам, у которых есть карта «Мир», вернут кешбэк в размере 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей, с одной карты можно оплатить неограниченное количество раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским туристом следовало бы инвестировать в свою Родину, а не в Турцию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «До коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. Каждый год на протяжении 20 лет мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и так далее. Сейчас пришло время России вернуть должное», — сообщил Чернышенко РИА «Новости». По его словам, у России есть масса преимуществ. Чернышенко считает, что у страны имеется уникальное историческое, природное и культурное достояние. Он отметил, что важно ознакомить российских туристов с достоянием страны. Российским туристам, у которых есть карта «Мир», вернут кешбэк в размере 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей, с одной карты можно оплатить неограниченное количество раз.