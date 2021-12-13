Ростуризм продолжит платить россиянам деньги за путешествия

Программа продлится с 18 января по 12 апреля 2022 года Фото: Александр Константинов © URA.RU

Российские туристы с картами «Мир» получат кешбэк за покупки туров в период с 18 января по 12 апреля. Информация об этом опубликована на сайте Федерального агентства по туризму.

«Правительство РФ продолжает реализовывать программу доступных путешествий по России, и на следующий год в рамках Национального проекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей. 18 января 2022 года будет запущен пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля», — говорится в сообщении организации.

По условиям программы, туристы получат 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей при оплате картой «Мир». Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей, с одной карты можно оплатить неограниченное количество раз. В остальном ограничений нет: поехать можно будет в любой регион, даты поездки с 18 января по 30 апреля. В программе Ростуризма также предполагается, что в круизы можно отправляться до 1 июня, нужно лишь только приобретать путевки до финальной даты программы 12 апреля.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе просила премьер-министра РФ и главу Ростуризма Зарину Догузову о продлении программы туристического кешбэка в 2022 году. В ноябре текущего года стало известно, что Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе. В 2021 году программа продлилась до 10 сентября. Глава Ростуризма считает, что программа на 2022 создана для увеличения туристического потока в «низкий сезон», потому что в высокий сезон кешбэк нецелесообразен.