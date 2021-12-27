В Госдуме призвали не пускать депутатов за границу в Новый год. «Смогут понять болевые точки»

28 декабря 2021 в 06:52 Размер текста - 17 +

Чиновники должны развивать туризм в России, уверен Хамзаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Государственной Думе РФ выдвинули предложение запретить чиновникам летать за границу в период новогодних праздников. С такой инициативой выступил депутат от «Единой России» Султан Хамзаев. «Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», — рассказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости». Многие депутаты, которые планируют провести новогодние праздники в России, поддержали данную инициативу, отметил Хамзаев. Депутат сообщил, что и сам будет отдыхать в своем регионе, республике Дагестан. Он считает, что именно госслужащим следует решать проблему развития туризма в России. «Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей», — заявил Хамзаев. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал туристов инвестировать в Россию. Российским туристам следовало бы инвестировать в свою Родину, а не в Турцию, считает политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Государственной Думе РФ выдвинули предложение запретить чиновникам летать за границу в период новогодних праздников. С такой инициативой выступил депутат от «Единой России» Султан Хамзаев. «Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», — рассказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости». Многие депутаты, которые планируют провести новогодние праздники в России, поддержали данную инициативу, отметил Хамзаев. Депутат сообщил, что и сам будет отдыхать в своем регионе, республике Дагестан. Он считает, что именно госслужащим следует решать проблему развития туризма в России. «Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей», — заявил Хамзаев. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал туристов инвестировать в Россию. Российским туристам следовало бы инвестировать в свою Родину, а не в Турцию, считает политик.