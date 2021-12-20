20 декабря 2021
19 декабря 2021

Текслер введет челябинским дорожникам особый режим в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, уборка снега, снегопад, зима, мороз, дворник
Главы должны быть готовы к уборке снега (фото из архива) Фото:

Губернатор Алексей Теклер на время новогодних праздников поручил привести в режим повышенной готовности дорожные службы во всех муниципалитетах Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, об этом глава региона заявил на совещании с членами правительства и главами городов и районов.

«Во всех территориях нужно иметь резерв снегоуборочной техник. Главам нужно быть готовыми оперативно мобилизовать все силы и средства на уборку снега. Это касается не только автомобильных дорог, но и уборки снега во дворах и на тротуарах», — заявил Текслер.

Также губернатор поручил главам организовать дежурства в праздничные дни и быть на постоянной связи. Особое внимание руководителям территорий следует уделить безопасности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей. Усилить внимание к вопросам безопасности детей на дорогах, водоемах и лесных массивах.

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Губернатор Алексей Теклер на время новогодних праздников поручил привести в режим повышенной готовности дорожные службы во всех муниципалитетах Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, об этом глава региона заявил на совещании с членами правительства и главами городов и районов. «Во всех территориях нужно иметь резерв снегоуборочной техник. Главам нужно быть готовыми оперативно мобилизовать все силы и средства на уборку снега. Это касается не только автомобильных дорог, но и уборки снега во дворах и на тротуарах», — заявил Текслер. Также губернатор поручил главам организовать дежурства в праздничные дни и быть на постоянной связи. Особое внимание руководителям территорий следует уделить безопасности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей. Усилить внимание к вопросам безопасности детей на дорогах, водоемах и лесных массивах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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