Текслер введет челябинским дорожникам особый режим в праздники

Главы должны быть готовы к уборке снега (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Теклер на время новогодних праздников поручил привести в режим повышенной готовности дорожные службы во всех муниципалитетах Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, об этом глава региона заявил на совещании с членами правительства и главами городов и районов.

«Во всех территориях нужно иметь резерв снегоуборочной техник. Главам нужно быть готовыми оперативно мобилизовать все силы и средства на уборку снега. Это касается не только автомобильных дорог, но и уборки снега во дворах и на тротуарах», — заявил Текслер.

Также губернатор поручил главам организовать дежурства в праздничные дни и быть на постоянной связи. Особое внимание руководителям территорий следует уделить безопасности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей. Усилить внимание к вопросам безопасности детей на дорогах, водоемах и лесных массивах.