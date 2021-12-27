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Прокуратура Челябинска заинтересовалась скандальным арт-объектом

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптурная композиция Киты. Челябинск , киты, скульптурная композиция, арт-сквер
Прокуратура запросила всю конкурсную документацию на новый арт-объект Фото:

Прокуратура Челябинска начала проверку контракта по установке арт-объектов, трех китов на набережной реки Миасс. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, поводом для прокурорского реагирования стали публикации в СМИ на завышенную стоимость арт-объектов.

«Прокуратура Челябинска проверит исполнение муниципального контракта. Надзорный орган запросил всю документацию по этому делу. К работе привлечены эксперты контрольно-счетной палаты города», — заявила URA.RU Мамаева.

Ранее арт-объекты «Киты» на набережной реки Миасс стоимостью почти 10 млн рублей вызвали неоднозначную реакцию у горожан. Главы Челябинска Наталья Котова также поручила провести независимую экспертизу. По ее результатам мэрия будет принимать решение о приемке и оплате данных конструкций.

Китов изготавливала и устанавливала фирма «Городской дизайн» из Санкт-Петербурга. Это компания в ходе конкурсных процедур предложила наименьшую цену. На конкурс заявлялись три организации.

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Прокуратура Челябинска начала проверку контракта по установке арт-объектов, трех китов на набережной реки Миасс. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, поводом для прокурорского реагирования стали публикации в СМИ на завышенную стоимость арт-объектов. «Прокуратура Челябинска проверит исполнение муниципального контракта. Надзорный орган запросил всю документацию по этому делу. К работе привлечены эксперты контрольно-счетной палаты города», — заявила URA.RU Мамаева. Ранее арт-объекты «Киты» на набережной реки Миасс стоимостью почти 10 млн рублей вызвали неоднозначную реакцию у горожан. Главы Челябинска Наталья Котова также поручила провести независимую экспертизу. По ее результатам мэрия будет принимать решение о приемке и оплате данных конструкций. Китов изготавливала и устанавливала фирма «Городской дизайн» из Санкт-Петербурга. Это компания в ходе конкурсных процедур предложила наименьшую цену. На конкурс заявлялись три организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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