Прокуратура Челябинска заинтересовалась скандальным арт-объектом

Прокуратура запросила всю конкурсную документацию на новый арт-объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинска начала проверку контракта по установке арт-объектов, трех китов на набережной реки Миасс. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, поводом для прокурорского реагирования стали публикации в СМИ на завышенную стоимость арт-объектов.

«Прокуратура Челябинска проверит исполнение муниципального контракта. Надзорный орган запросил всю документацию по этому делу. К работе привлечены эксперты контрольно-счетной палаты города», — заявила URA.RU Мамаева.

Ранее арт-объекты «Киты» на набережной реки Миасс стоимостью почти 10 млн рублей вызвали неоднозначную реакцию у горожан. Главы Челябинска Наталья Котова также поручила провести независимую экспертизу. По ее результатам мэрия будет принимать решение о приемке и оплате данных конструкций.

Китов изготавливала и устанавливала фирма «Городской дизайн» из Санкт-Петербурга. Это компания в ходе конкурсных процедур предложила наименьшую цену. На конкурс заявлялись три организации.

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