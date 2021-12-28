Жители Перми раскритиковали новогоднюю елку в центре города

28 декабря 2021 в 11:33 Размер текста - 17 +

В этом году главную елку Перми украсили световым куполом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Треть пермяков оказалась недовольна тем, как выглядит главная новогодняя ель города, 54% высказались о центральном украшении положительно, а еще 15% затруднились с ответом. Такими данными своего исследования поделились с URA.RU специалисты SuperJob. «Пермь оказалась только на шестом месте в рейтинге крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны новогодним деревом в городе, где живут. 54% жителей Перми довольны главной елью города. При этом каждому третьему респонденту не нравится новогодняя елка в городе, и еще 15% опрошенных затруднились ответить», — говорится в сообщении компании. Первое место в рейтинге заняла ель в Уфе — ей довольны 67% опрошенных горожан. На втором — елка в Краснодаре (63%), а на третьем — в Воронеже (62%). В Екатеринбурге у главной елки 48% положительных отзывов, в Челябинске — 47%. Они заняли 12 и 13 места соответственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Треть пермяков оказалась недовольна тем, как выглядит главная новогодняя ель города, 54% высказались о центральном украшении положительно, а еще 15% затруднились с ответом. Такими данными своего исследования поделились с URA.RU специалисты SuperJob. «Пермь оказалась только на шестом месте в рейтинге крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны новогодним деревом в городе, где живут. 54% жителей Перми довольны главной елью города. При этом каждому третьему респонденту не нравится новогодняя елка в городе, и еще 15% опрошенных затруднились ответить», — говорится в сообщении компании. Первое место в рейтинге заняла ель в Уфе — ей довольны 67% опрошенных горожан. На втором — елка в Краснодаре (63%), а на третьем — в Воронеже (62%). В Екатеринбурге у главной елки 48% положительных отзывов, в Челябинске — 47%. Они заняли 12 и 13 места соответственно.