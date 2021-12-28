Жители Перми раскритиковали новогоднюю елку в центре города

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Новогоднее оформление города. Пермь, елка, новогодняя елка, новогоднее оформление
В этом году главную елку Перми украсили световым куполом Фото:

Треть пермяков оказалась недовольна тем, как выглядит главная новогодняя ель города, 54% высказались о центральном украшении положительно, а еще 15% затруднились с ответом. Такими данными своего исследования поделились с URA.RU специалисты SuperJob.

«Пермь оказалась только на шестом месте в рейтинге крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны новогодним деревом в городе, где живут. 54% жителей Перми довольны главной елью города. При этом каждому третьему респонденту не нравится новогодняя елка в городе, и еще 15% опрошенных затруднились ответить», — говорится в сообщении компании.

Первое место в рейтинге заняла ель в Уфе — ей довольны 67% опрошенных горожан. На втором — елка в Краснодаре (63%), а на третьем — в Воронеже (62%). В Екатеринбурге у главной елки 48% положительных отзывов, в Челябинске — 47%. Они заняли 12 и 13 места соответственно.

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Треть пермяков оказалась недовольна тем, как выглядит главная новогодняя ель города, 54% высказались о центральном украшении положительно, а еще 15% затруднились с ответом. Такими данными своего исследования поделились с URA.RU специалисты SuperJob. «Пермь оказалась только на шестом месте в рейтинге крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны новогодним деревом в городе, где живут. 54% жителей Перми довольны главной елью города. При этом каждому третьему респонденту не нравится новогодняя елка в городе, и еще 15% опрошенных затруднились ответить», — говорится в сообщении компании. Первое место в рейтинге заняла ель в Уфе — ей довольны 67% опрошенных горожан. На втором — елка в Краснодаре (63%), а на третьем — в Воронеже (62%). В Екатеринбурге у главной елки 48% положительных отзывов, в Челябинске — 47%. Они заняли 12 и 13 места соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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