27 декабря 2021

Свердловский губернатор наградил силовика из своего окружения. Ему готовили пост во власти

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Расширенное заседание президиума областного Союза промышленников и предпринимателей в офисе компании
Евгения Куйвашева (на фото) называли покровителем Алексея Таврунова на выборах Фото:

Первый зампред регионального общества «Динамо», полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов награжден за заслуги перед Свердловской областью. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев, которого называли покровителем силовика на минувших выборах в заксобрание. Копия указа о награждении есть у URA.RU.

«За выдающиеся достижения в сфере социального развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени Таврунова Алексея Ивановича», — говорится в документе за подписью Куйвашева. К награде силовика представило региональное министерство спорта.

В сентябре Таврунов участвовал в выборах в свердловское заксобрание, но напрямую в парламент не попал. Сразу после этого областные власти начали готовить почву для наделения силовика статусом депутата. Считалось, что его избрание лоббирует лично губернатор Куйвашев по просьбе так называемого «клуба генералов». Власти пытались сторговаться с депутатом Владимиром Анисимовым, чтобы он отказался от мандата в пользу Таврунова, но план провалился.

В начале декабря появилась информация, что Таврунов может покинуть свой пост в «Динамо». Источники URA.RU утверждали, что один из кандидатов на его место — ставленник свердловского управления ФСБ, замруководителя отдела в Белоярском подполковник Степан Мякишев.

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Первый зампред регионального общества «Динамо», полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов награжден за заслуги перед Свердловской областью. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев, которого называли покровителем силовика на минувших выборах в заксобрание. Копия указа о награждении есть у URA.RU. «За выдающиеся достижения в сфере социального развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени Таврунова Алексея Ивановича», — говорится в документе за подписью Куйвашева. К награде силовика представило региональное министерство спорта. В сентябре Таврунов участвовал в выборах в свердловское заксобрание, но напрямую в парламент не попал. Сразу после этого областные власти начали готовить почву для наделения силовика статусом депутата. Считалось, что его избрание лоббирует лично губернатор Куйвашев по просьбе так называемого «клуба генералов». Власти пытались сторговаться с депутатом Владимиром Анисимовым, чтобы он отказался от мандата в пользу Таврунова, но план провалился. В начале декабря появилась информация, что Таврунов может покинуть свой пост в «Динамо». Источники URA.RU утверждали, что один из кандидатов на его место — ставленник свердловского управления ФСБ, замруководителя отдела в Белоярском подполковник Степан Мякишев.
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