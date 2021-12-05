По слухам, Алексей Таврунов (в светлом) готовится к уходу из общества «Динамо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый зампред свердловского спортобщества «Динамо», полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов, которого называли протеже губернатора Евгения Куйвашева на выборах в заксобрание, готовится покинуть свой пост. Как сообщил URA.RU источник в силовых кругах, на место Таврунова может прийти офицер ФСБ Степан Мякишев.

«Управление [ФСБ по Свердловской области] готовит человека на место Таврунова. На должность претендует замруководителя отдела в [городе] Белоярском подполковник Степан Мякишев. Он бывший сотрудник управления „М“ (расследует коррупцию в МВД, МЧС и Минюсте — прим. URA.RU) в областном УФСБ», — поделился собеседник агентства в правоохранительных органах.

Близкий к Таврунову источник агентства подтвердил, что некоторое время назад силовик планировал покинуть «Динамо» в ближайшее время. «Он еще с весны говорил, что собирается на пенсию», — уточнил инсайдер. Таврунов занимает пост первого зампреда на протяжении последних 20 лет.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых не опроверг URA.RU сведения об уходе Таврунова, но и не подтвердил их. «Скажу одно: полковник Таврунов сегодня целый день провел в ратных буднях на своем посту. Забот у него хоть отбавляй, как и любого руководителя. А что будет завтра — как говорится, утро вечера мудренее», — отметил Горелых. Оперативно связаться с пресс-службой УФСБ не удалось.

В сентябре Таврунов участвовал в выборах в свердловское заксобрание, но напрямую в парламент не попал. Сразу после этого областное правительство начало готовить почву для наделения силовика статусом депутата. Считалось, что его избрание лоббирует лично губернатор Куйвашев по просьбе так называемого «клуба генералов». Власти пытались сторговаться с депутатом Владимиром Анисимовым, чтобы он отказался от мандата в пользу Таврунова, но план провалился.