27 декабря 2021

Власти Екатеринбурга надеются на наплыв туристов к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начало демонтажа ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, администрация екатеринбурга, елка на площади, площадь 1905, новый год
В гостиницах Екатеринбурга перед Новым годом забронировано уже около 65% номеров Фото:

Власти Екатеринбурга ждут наплыва туристов из России в город в новогодние каникулы. Об этом заявил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбург Максим Афанасьев на онлайн-брифинге, транслируемом на официальном портале города Екатеринбурга.

«Непростые экономические условия и ограничения по международному туризму позволяют надеяться Екатеринбургу занять определенную нишу [внутреннего туризма], с точки зрения тех гостей, которые будут к нам на праздники приезжать. <…> Порядка 65% на новогодние праздники загрузка в [гостиницах Екатеринбурга] уже подтверждена», — заявил Афанасьев на брифинге.

Он также отметил, что у гостей города есть возможность посетить все массовые мероприятия города, так как в большинстве мест не требуется QR-код вплоть до 15 января. Информацию об отмене QR-кодов в Свердловской области опубликовал губернатор региона Евгений Куйвашев 27 декабря в своем Instagram-аккаунте. Но помимо этого, он отметил ряд условий при которых QR-коды проверять все-таки будут.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга ждут наплыва туристов из России в город в новогодние каникулы. Об этом заявил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбург Максим Афанасьев на онлайн-брифинге, транслируемом на официальном портале города Екатеринбурга. «Непростые экономические условия и ограничения по международному туризму позволяют надеяться Екатеринбургу занять определенную нишу [внутреннего туризма], с точки зрения тех гостей, которые будут к нам на праздники приезжать. <…> Порядка 65% на новогодние праздники загрузка в [гостиницах Екатеринбурга] уже подтверждена», — заявил Афанасьев на брифинге. Он также отметил, что у гостей города есть возможность посетить все массовые мероприятия города, так как в большинстве мест не требуется QR-код вплоть до 15 января. Информацию об отмене QR-кодов в Свердловской области опубликовал губернатор региона Евгений Куйвашев 27 декабря в своем Instagram-аккаунте. Но помимо этого, он отметил ряд условий при которых QR-коды проверять все-таки будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...