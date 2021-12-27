Власти Екатеринбурга надеются на наплыв туристов к Новому году

В гостиницах Екатеринбурга перед Новым годом забронировано уже около 65% номеров Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Власти Екатеринбурга ждут наплыва туристов из России в город в новогодние каникулы. Об этом заявил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбург Максим Афанасьев на онлайн-брифинге, транслируемом на официальном портале города Екатеринбурга.

«Непростые экономические условия и ограничения по международному туризму позволяют надеяться Екатеринбургу занять определенную нишу [внутреннего туризма], с точки зрения тех гостей, которые будут к нам на праздники приезжать. <…> Порядка 65% на новогодние праздники загрузка в [гостиницах Екатеринбурга] уже подтверждена», — заявил Афанасьев на брифинге.

Он также отметил, что у гостей города есть возможность посетить все массовые мероприятия города, так как в большинстве мест не требуется QR-код вплоть до 15 января. Информацию об отмене QR-кодов в Свердловской области опубликовал губернатор региона Евгений Куйвашев 27 декабря в своем Instagram-аккаунте. Но помимо этого, он отметил ряд условий при которых QR-коды проверять все-таки будут.

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