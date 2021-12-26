До 15 января в ряде заведений Свердловской области будет вход без QR-кодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В точках общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и других заведениях Свердловской области отменили обязательные QR-коды. Режим будет действовать до 15 января. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

«С завтрашнего дня [27 января] и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок», — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Одновременно с этим послабление получили кинотеатры. Заполняемость залов станет 100-процентной, но при условии, что все зрители будут иметь QR-коды. Вход в торговые центры, как Куйвашев объявлял ранее, будет свободным до 20 января. «Но обязательно с масками, с антисептиками и дистанцией», — уточнил губернатор.

Глава региона заметил, что ослабление запретов стало возможным благодаря вакцинации — заболеваемость в регионе снизилась. Этим Куйвашев аргументировал «небольшую передышку» в новогодние каникулы. Но предупредил: новая волна коронавируса в области не исключена, свердловчане должны быть к этому готовы.

С 25 октября в Свердловской области заработала система QR-кодов, без которых запрещен вход в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Уже на следующий день власти ужесточили меры: с 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в торговые центры, рестораны и фитнес-клубы.

21 декабря Куйвашев выступил с заявлением об отмене QR-кодов для входа в ТЦ. Смягчение будет действовать до 20 января. Решение губернатор объяснил предстоящими новогодними праздниками — свердловчанам нужно купить подарки. После выхода указа на Куйвашева обрушились рестораторы области, заявившие о дискриминации: бизнесмены считают, что это смягчение дает преимущество общепиту, расположенному в ТЦ.

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