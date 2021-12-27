Власти Екатеринбурга согласовали новую стройку на Шарташе

На месте хотят обустроить входной узел Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Гордума Екатеринбурга утвердила подготовленные мэрией поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Они предполагают изменение статуса территории пляжа «Огонек» на западном берегу озера Шарташ с Р-1 (зона отдыха населения) в Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий). Это позволит возводить на участке капитальные постройки.

«Предполагается входная группа „Огонек“ в Шарташский лесной парк», — объяснил депутатам начальник Главархитектуры Алексей Храмов. Ранее директор парка Артур Зиганшин также анонсировал, что, помимо входной группы, там появятся детские площадки, зоны для отдыха и, возможно, причал для речного трамвайчика.

Ранее URA.RU писало о другой резонансной стройке на берегу Шарташа. Бизнесмен Евгений Кононов изъявил желание вложиться в обустройство там термального комплекса «Баден-Баден». Несмотря на то, что проект поддержан губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым, его реализация затягивается: против выступают общественники и некоторые депутаты гордумы.

Депутат Дмитрий Сергин на заседании 28 декабря высказал обеспокоенность за будущее берега Шарташа. «Мы в конечном итоге придем к тому, что у нас от прибрежной зоны ничего не останется», — сказал Сергин. Зиганшин парировал, что все изменения происходят в соответствии с мастер-планом развития парка, утвержденного губернатором Евгением Куйвашевым.

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