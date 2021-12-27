27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

Пермяки подали в суд для защиты лесного участка от застройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, лес, поход, природа, турист, заблудился
Пермяки защищают сосновый бор в черте города (архивное фото) Фото:

Пермские активисты через суд требуют не допустить застройки многоэтажками лесного участка в Кировском районе города. Судебное решение необходимо для закрепления статуса территории, которая зарезервирована под размещение образовательных учреждений, поясняет одна из защитниц леса Юлия Мяленко.

«Мы подали в суд для защиты участка на Водниках! В середине декабря я направила письма и подписи жителей во все инстанции с предложениями сохранить лесной массив под парк, а участок оставить для размещения под социально-значимые объекты. Затем жители Водников и Судозавода записали видеообращение Генпрокурору и Полпреду. Сейчас мы начали действовать и в правовой плоскости», — пишет Мяленко на своей странице «ВКонтакте».

По словам Мяленко, территорию на ул. Пирожкова, где ранее находилась школа-интернат с обширным лесным участком, хотят застроить жильем. URA.RU рассказывало, что жители в декабре записывали видеообращение к генпрокурору России Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову с просьбой не допустить вырубку леса. Позже в ответ на запрос URA.RU полномочное представительство президента в ПФО сообщило, что обращение пермяков будет рассмотрено главным федеральным инспектором с привлечением прокуратуры.

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Пермские активисты через суд требуют не допустить застройки многоэтажками лесного участка в Кировском районе города. Судебное решение необходимо для закрепления статуса территории, которая зарезервирована под размещение образовательных учреждений, поясняет одна из защитниц леса Юлия Мяленко. «Мы подали в суд для защиты участка на Водниках! В середине декабря я направила письма и подписи жителей во все инстанции с предложениями сохранить лесной массив под парк, а участок оставить для размещения под социально-значимые объекты. Затем жители Водников и Судозавода записали видеообращение Генпрокурору и Полпреду. Сейчас мы начали действовать и в правовой плоскости», — пишет Мяленко на своей странице «ВКонтакте». По словам Мяленко, территорию на ул. Пирожкова, где ранее находилась школа-интернат с обширным лесным участком, хотят застроить жильем. URA.RU рассказывало, что жители в декабре записывали видеообращение к генпрокурору России Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову с просьбой не допустить вырубку леса. Позже в ответ на запрос URA.RU полномочное представительство президента в ПФО сообщило, что обращение пермяков будет рассмотрено главным федеральным инспектором с привлечением прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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