Набиуллина спрогнозировала падение инфляции до 4% в 2022 году

Инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Мы принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». По ее прогнозу, если все пойдет по плану, к концу 2022 года инфляция будет 4-4,5%.
Инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». По ее прогнозу, если все пойдет по плану, к концу 2022 года инфляция будет 4-4,5%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.