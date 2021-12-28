Набиуллина спрогнозировала падение инфляции до 4% в 2022 году

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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Набиуллина ожидает падения инфляции Фото:

Инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». По ее прогнозу, если все пойдет по плану, к концу 2022 года инфляция будет 4-4,5%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.

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Инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». По ее прогнозу, если все пойдет по плану, к концу 2022 года инфляция будет 4-4,5%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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