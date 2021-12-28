Набиуллина спрогнозировала падение инфляции до 4% в 2022 году

28 декабря 2021 в 13:30 Размер текста - 17 +

Набиуллина ожидает падения инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». По ее прогнозу, если все пойдет по плану, к концу 2022 года инфляция будет 4-4,5%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». По ее прогнозу, если все пойдет по плану, к концу 2022 года инфляция будет 4-4,5%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.