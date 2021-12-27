В правительстве заявили, что в России нет причин для роста цен

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В этом году в России продовольственная инфляция превысила 10%, сообщил Виктор Абрамченко Фото:

В России нет причин для скачкообразного роста цен на продукты. Об этом заявил вице-премьер РФ Виктор Абрамченко.

«Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. При этом, по данным ФАО, международной организации, инфляция продовольственная в мире в этом году составила выше 30%, там 31 с небольшим процента. В РФ продовольственная инфляция превысила 10% — 10,9%, по данным этого года», — сказал Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» сообщили, что одной из причин роста цен на продукты является повышение цен на транспортные услуги. Президент России Владимир Путин призвал правительство защитить граждан от резкого колебания цен, пишет RT. Президент также отметил, что Россия должна увеличить объемы производства продуктов, сообщает телеканал 360.

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В России нет причин для скачкообразного роста цен на продукты. Об этом заявил вице-премьер РФ Виктор Абрамченко. «Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. При этом, по данным ФАО, международной организации, инфляция продовольственная в мире в этом году составила выше 30%, там 31 с небольшим процента. В РФ продовольственная инфляция превысила 10% — 10,9%, по данным этого года», — сказал Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» сообщили, что одной из причин роста цен на продукты является повышение цен на транспортные услуги. Президент России Владимир Путин призвал правительство защитить граждан от резкого колебания цен, пишет RT. Президент также отметил, что Россия должна увеличить объемы производства продуктов, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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