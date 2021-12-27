«Красное и Белое» завершает ликвидацию челябинских активов

«К & Б» завершает перегруппировку челяинских алкоактивов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области запущен процесс ликвидации ООО «Лабиринт — С», входящего в бизнес-империю владельца «Красного и Белого» Сергея Студеникова. Это следует из данных СБИС. Фирма принадлежит супруге миллиардера Елене Соболевой и является последним из многочисленных активов, ранее зарегистрированных в регионе.

Согласно выписке из Государственного реестра юридических лиц, Соболева была учредителем компании, имеющей 13 филиалов в Челябинской области, с 2006 года. С 25 ноября в компании запущен процесс ликвидации, ликвидатором назначена Елена Ушакова. Она же выполняет аналогичные функции в ООО «Лабиринт Урал», где учредителем является сам Студенников.

К концу ноября в Челябинской области насчитывалось почти два десятка ООО, относящихся к «Красному и Белому». На сегодня все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Процесс переформатирования активов в Челябинской и Свердловской областях длится уже почти год. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании.

Знакомые с ситуацией источники агентства в деловых кругах пояснили, что миллиардер «подводит под одну лицензию» многочисленные ранее активы, что упрощает ведение бизнеса и взаимодействие с контролирующими органами. При этом присутствие «Красного и Белого» в Челябинской области сохраняется в прежних масштабах.

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