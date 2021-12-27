Свердловский замгубернатора допустил досрочный конец QR-каникул

Павел Креков посчитал, что резкого всплеска заболеваний коронавирусом в регионе не ожидается Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Ослабление пропускного режима с использованием QR-кодов в Свердловской области может быть отменено раньше 15 января, если после новогодних праздников будет зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«С 15 по 20 января мы увидим, что привезут наши друзья и знакомые, которые [в новогодние праздники] выедут за пределы города или будут участвовать в каких-то мероприятиях. Возможно как досрочное завершение каникул, так и их продление», — сказал Креков во время брифинга.

Он подчеркнул, что решение властей будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе. При этом он отметил, что резкого всплеска заболеваемости в регионе не ожидают. Это связано с высокими темпами вакцинации от коронавируса.

Решение об отмене QR-кодов в торговых центрах Свердловской области было принято 21 декабря. Смягчение будет действовать по 20 января. Также пропускной режим отменили до 15 января в кафе, ресторанах, отдельно стоящих магазинах, банях, саунах, прачечных, химчистках и детских игровых комнатах.

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