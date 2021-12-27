На крыше екатеринбургского цирка появится смотровая площадка

Разместить смотровую площадку могут как под куполом, так и вокруг него Владимир Жабриков

В рамках реконструкции городского цирка в Екатеринбурге на крыше здания может появится смотровая площадка. Проектировщики рассматривают идею ее создания и расположения. Разместить ее могут как под куполом, так и вокруг него, рассказала директор цирка Тамара Бортникова.

«В настоящее время мы предложили проектировщикам рассмотреть возможность создания смотровой площадки на крыше цирка. Проект сейчас в работе», — цитирует «Интерфакс-Урал» Тамару Бортникову.

Начало капитального ремонта планируют на 2022 год. На реконструкцию из федерального бюджета будет выделено 2,2 миллиарда рублей. Во время проведения работ здание будет закрыто для посетителей.

Капитальный ремонт планировали еще в 2017 году, но тогда из выделенных областным Минкультом 20 миллионов рублей, пропало 10 млн и работы не состоялись. Уже в 2018 году на ремонт цирка было выделено 100 миллионов рублей. Обновленный облик здания тогда не понравился популярному российскому блогеру Варламову.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам