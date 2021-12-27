Жителям ЯНАО продлили систему QR-кодов до весны

Коронавирусные ограничения продолжат действовать на территории Ямала в полном объеме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Режим повышенной готовности в ЯНАО оставили до 31 марта 2022 года. Таким образом все введенные ранее ограничения, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции, будут действовать минимум до конца марта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональных властей.

«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта 2022 года. Ограничения продолжают действовать. Срок действия решений о признании граждан нуждающимися в соцобслуживании и индивидуальных программах предоставления соцуслуг продлевается до 31 марта 2022 года без подтверждающих документов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что люди не обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест, если у них есть противопоказания к вакцинации при посещении соцучреждений. В регионе по-прежнему нельзя посещать общественные места без QR-кода, невакцинированным пожилым людям от 60 лет нужно соблюдать самоизоляцию. Также не обходимо держать дистанцию в 1,5 метра и носить защитные маски.

Ранее источники агентства заявляли, что власти планируют продлить режим повышенной готовности. Власти подтвердили этот факт, но определялись со сроками.

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