Вадим Шумков в Москве встретился с Маратом Хуснуллиным (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время визита в Москву встретился с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сам Хуснуллин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«На последней неделе года продолжаем активную работу! Сегодня обсуждали с Вадимом Шумковым развитие Курганской области!» — написал Хуснуллин.

Подробности о встрече чиновник не раскрывает. На сайте правительства РФ информации о ней на момент публикации не было.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков улетел в Москву. Об этом сам губернатор написал на своей странице в соцсети Instagram, но подробности о своем визите не раскрывал. В сентябре стало известно, что Президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер Хуснуллин одобрил Курганской области инфраструктурный кредит на сумму около 1,7 млрд рублей. Деньги направят на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Заозерном районе Кургана. В феврале 2020 года Хуснуллин вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным посетил Курганскую область.

Вадим Шумков (справа) во время визита в Москву встретился с Маратом Хуснуллиным (слева) Фото: Марат Хуснуллин, Instagram

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