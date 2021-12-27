27 декабря 2021

Губернатор Шумков встретился в Москве с вице-премьером РФ. Фото

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Вадим Шумков в Москве встретился с Маратом Хуснуллиным (на фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время визита в Москву встретился с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сам Хуснуллин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«На последней неделе года продолжаем активную работу! Сегодня обсуждали с Вадимом Шумковым развитие Курганской области!» — написал Хуснуллин.

Подробности о встрече чиновник не раскрывает. На сайте правительства РФ информации о ней на момент публикации не было.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков улетел в Москву. Об этом сам губернатор написал на своей странице в соцсети Instagram, но подробности о своем визите не раскрывал. В сентябре стало известно, что Президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер Хуснуллин одобрил Курганской области инфраструктурный кредит на сумму около 1,7 млрд рублей. Деньги направят на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Заозерном районе Кургана. В феврале 2020 года Хуснуллин вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным посетил Курганскую область.

Вадим Шумков (справа) во время визита в Москву встретился с Маратом Хуснуллиным (слева)
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время визита в Москву встретился с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сам Хуснуллин сообщил на своей странице в соцсети Instagram. «На последней неделе года продолжаем активную работу! Сегодня обсуждали с Вадимом Шумковым развитие Курганской области!» — написал Хуснуллин. Подробности о встрече чиновник не раскрывает. На сайте правительства РФ информации о ней на момент публикации не было. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков улетел в Москву. Об этом сам губернатор написал на своей странице в соцсети Instagram, но подробности о своем визите не раскрывал. В сентябре стало известно, что Президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер Хуснуллин одобрил Курганской области инфраструктурный кредит на сумму около 1,7 млрд рублей. Деньги направят на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Заозерном районе Кургана. В феврале 2020 года Хуснуллин вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным посетил Курганскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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