Незаконно работающих мигрантов выдворят из России с 1 января

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За привлечение незаконноработающих мигрантов работодатели будут оштрафованы Фото:

В России с 1 января начнут выдворять мигрантов за незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Работодателей за привлечение таких работников будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей.

«С 1 января за незаконное осуществление трудовой деятельности к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям за каждого такого работника», — передает ТАСС информацию пресс-центра.

Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание.

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В России с 1 января начнут выдворять мигрантов за незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Работодателей за привлечение таких работников будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей. «С 1 января за незаконное осуществление трудовой деятельности к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям за каждого такого работника», — передает ТАСС информацию пресс-центра. Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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