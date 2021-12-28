Незаконно работающих мигрантов выдворят из России с 1 января

За привлечение незаконноработающих мигрантов работодатели будут оштрафованы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России с 1 января начнут выдворять мигрантов за незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Работодателей за привлечение таких работников будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей.

«С 1 января за незаконное осуществление трудовой деятельности к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям за каждого такого работника», — передает ТАСС информацию пресс-центра.

Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание.

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