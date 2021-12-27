27 декабря 2021

Еще один пермский депутат продал медиа краевым властям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Советник ВРИО губернатора Пермского края Станислав Шубин. Пермь, шубин станислав
Советник губернатора Станислав Шубин стал издателем Фото:

ООО «НЗ Инвест», которое считают аффилированным депутату заксобрания Пермского края Илье Шулькину, сменило владельца. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», с 25 декабря 100% долей общества вместо близкой к Шулькину Аллы Седуниной перешло к советнику губернатора Пермского края Станиславу Шубину.

«Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин реализовал подконтрольный ему медиаактив — ООО „НЗ Инвест“, основным активом которого является 51% долей в ООО „Газета Пятница“», — сообщает издание.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Шубин стал владельцем 100% «НЗ Инвест» 19 ноября. Гендиректором общества он назначен со 2 декабря. А 25 декабря «НЗ Инвест» сменило название на «Паприка».

Шубин и Шулькин от комментариев отказались. Источник, близкий к администрации губернатора, сообщил, что Станислав Шубин остается советником губернатора по СМИ и PR.

Ранее сообщалось, что близкий к краевым властям фонд «Губерния» выкупает газету «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми». Эти СМИ входят в холдинг «Местное время», который связывают со структурами, близкими к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову. По данным «Коммерсант-Прикамье», ООО «Паприка» «может стать новой головной структурой создающегося краевого холдинга».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ООО «НЗ Инвест», которое считают аффилированным депутату заксобрания Пермского края Илье Шулькину, сменило владельца. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», с 25 декабря 100% долей общества вместо близкой к Шулькину Аллы Седуниной перешло к советнику губернатора Пермского края Станиславу Шубину. «Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин реализовал подконтрольный ему медиаактив — ООО „НЗ Инвест“, основным активом которого является 51% долей в ООО „Газета Пятница“», — сообщает издание. По данным «СПАРК-Интерфакс», Шубин стал владельцем 100% «НЗ Инвест» 19 ноября. Гендиректором общества он назначен со 2 декабря. А 25 декабря «НЗ Инвест» сменило название на «Паприка». Шубин и Шулькин от комментариев отказались. Источник, близкий к администрации губернатора, сообщил, что Станислав Шубин остается советником губернатора по СМИ и PR. Ранее сообщалось, что близкий к краевым властям фонд «Губерния» выкупает газету «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми». Эти СМИ входят в холдинг «Местное время», который связывают со структурами, близкими к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову. По данным «Коммерсант-Прикамье», ООО «Паприка» «может стать новой головной структурой создающегося краевого холдинга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...