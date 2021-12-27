Начальная цена контракта составила 1 млрд 275 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная трасса М-5 от Челябинска до Миасса вся станет четырехполосной после реконструкции участка от Чебаркуля до Миасса. Конкурс на расширение на данном отрезке дороги объявило ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Согласно данным сервиса СБИС, начальная цена контракта составила 1 млрд 275 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен за два года отремонтировать около десяти километров дорог на участке от 1780 до 1790 километра.

Заявки на участие в конкурсе дорожное агентство принимает до 19 января. Среди потенциальных участников конкурса система СБИС называет компании ООО «МДС», АО «Уралавтодор» и «Уралмостострой».

Водители называют данный участок дороги одним из самых аварийных в регионе. На узкой и горной трассе между Миассом и Чебаркулем часто происходят аварии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 января Скрин СБИС