Власти РФ рассчитывают провести Олимпиаду-2036 в России. Список городов-претендентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эстафета огня
Россия хочет провести летнюю Олимпиаду в 2036 году Фото:

Россия будет подавать заявку на принятие Олимпиады в 2036 году в нашей стране. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Обязательно нужно подаваться на проведение Игр-2036 и всей страной выбирать кандидата. Очевидно, что у нас есть много городов мирового уровня, готовые принять Игры хоть в следующем году — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Мое же сердце всегда будет принадлежать Сочи. Нет сомнений, что мы сможем принять Олимпиаду-2036», — передает слова вице-премьера Sport24.

На данный момент конкурс на проведения Олимпийских игр в 2036 году еще не объявлен. По мнению, Чернышенко, это время нужно использовать для выбора города-кандидата от России.

Ранее желание России провести Игры-2036 высказывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он предполагал, что могут рассматриваться Казань и Санкт-Петербург. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал Владивосток одной из потенциальных столиц Игр-2036. URA.RU стало известно, что Ростов-на-Дону, Пермь, Новосибирск и Уфа также готовы принять международные соревнования.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия будет подавать заявку на принятие Олимпиады в 2036 году в нашей стране. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «Обязательно нужно подаваться на проведение Игр-2036 и всей страной выбирать кандидата. Очевидно, что у нас есть много городов мирового уровня, готовые принять Игры хоть в следующем году — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Мое же сердце всегда будет принадлежать Сочи. Нет сомнений, что мы сможем принять Олимпиаду-2036», — передает слова вице-премьера Sport24. На данный момент конкурс на проведения Олимпийских игр в 2036 году еще не объявлен. По мнению, Чернышенко, это время нужно использовать для выбора города-кандидата от России. Ранее желание России провести Игры-2036 высказывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он предполагал, что могут рассматриваться Казань и Санкт-Петербург. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал Владивосток одной из потенциальных столиц Игр-2036. URA.RU стало известно, что Ростов-на-Дону, Пермь, Новосибирск и Уфа также готовы принять международные соревнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...