Россия хочет провести летнюю Олимпиаду в 2036 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия будет подавать заявку на принятие Олимпиады в 2036 году в нашей стране. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Обязательно нужно подаваться на проведение Игр-2036 и всей страной выбирать кандидата. Очевидно, что у нас есть много городов мирового уровня, готовые принять Игры хоть в следующем году — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Мое же сердце всегда будет принадлежать Сочи. Нет сомнений, что мы сможем принять Олимпиаду-2036», — передает слова вице-премьера Sport24 .

На данный момент конкурс на проведения Олимпийских игр в 2036 году еще не объявлен. По мнению, Чернышенко, это время нужно использовать для выбора города-кандидата от России.

Ранее желание России провести Игры-2036 высказывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он предполагал, что могут рассматриваться Казань и Санкт-Петербург. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал Владивосток одной из потенциальных столиц Игр-2036. URA.RU стало известно, что Ростов-на-Дону, Пермь, Новосибирск и Уфа также готовы принять международные соревнования.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам