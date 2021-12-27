Советник Махонина поддержал ликвидированный судом «Мемориал»

Советник губернатора Пермского края выступил против ликвидации «Мемориала» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Советник губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Дмитрий Жебелев поддержал Международное общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом), которое 28 декабря было ликвидировано по решению Верховного суда. Действия властей он назвал попыткой уничтожить память о невинно осужденных.

«Верховный суд, по требованию прокуратуры, принял решение о ликвидации историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества „Мемориал“. Это организация людей, благодаря которым были реабилитированы невинно осужденные и убитые государством родные практически каждого из нас. И сохранена память о них. Решение суда — это попытка власти уничтожить именно ее», — написал Жебелев в Facebook.

Ликвидации «Мемориала» от суда потребовала генеральная прокуратура, которая заявила, что общество «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников». ВС поддержал требование. Ранее Жебелев выступал в защиту пермского политолога Виталия Ковина, которого внесли в реестр иностранных агентов. Сам Ковин сейчас оспаривает этот статус в суде.

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