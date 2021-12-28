Верховный суд ликвидировал «Мемориал»

Организация ликвидирована по просьбе Генпрокуратуры РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России ликвидировано Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом). Об этом сообщили в Верховном суде РФ.

В ходе заседания суда представитель Генпрокуратуры РФ попросила Верховный суд ликвидировать «Мемориал» из-за систематического игнорирования им законов и дискредитации органов государственной власти. Прокурор заявил, что «Мемориал» «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников». По данным стороны обвинения, за последние годы «Мемориал» не обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать кого-либо жертвой политических репрессий.

В начале ноября Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». В «Мемориале» заявили, что законных оснований для ликвидации организации нет. Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим. Позднее за организацию вступилась дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, также правозащитный центр поддержал Ельцин центр. Членом организации являлся экс-президент России Борис Ельцин.

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