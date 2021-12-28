Верховный суд ликвидировал «Мемориал»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по избранию меры пресечения для Кокотеева Дмитрия. Курган, оглашение приговора, приговор, приговор суда, судья, суд, триколор, судебный процесс, герб россии, судебное дело
Организация ликвидирована по просьбе Генпрокуратуры РФ Фото:

В России ликвидировано Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом). Об этом сообщили в Верховном суде РФ.

В ходе заседания суда представитель Генпрокуратуры РФ попросила Верховный суд ликвидировать «Мемориал» из-за систематического игнорирования им законов и дискредитации органов государственной власти. Прокурор заявил, что «Мемориал» «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников». По данным стороны обвинения, за последние годы «Мемориал» не обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать кого-либо жертвой политических репрессий.

В начале ноября Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». В «Мемориале» заявили, что законных оснований для ликвидации организации нет. Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим. Позднее за организацию вступилась дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, также правозащитный центр поддержал Ельцин центр. Членом организации являлся экс-президент России Борис Ельцин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России ликвидировано Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом). Об этом сообщили в Верховном суде РФ. В ходе заседания суда представитель Генпрокуратуры РФ попросила Верховный суд ликвидировать «Мемориал» из-за систематического игнорирования им законов и дискредитации органов государственной власти. Прокурор заявил, что «Мемориал» «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников». По данным стороны обвинения, за последние годы «Мемориал» не обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать кого-либо жертвой политических репрессий. В начале ноября Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». В «Мемориале» заявили, что законных оснований для ликвидации организации нет. Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим. Позднее за организацию вступилась дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, также правозащитный центр поддержал Ельцин центр. Членом организации являлся экс-президент России Борис Ельцин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...