Депутаты челябинского райсовета подняли новый бунт

Действия депутатов ослабляют позиции главы Калининского района Челябинска Сергея Колесника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сессия Калининского райсовета Челябинска, где 28 декабря должны были утвердить бюджет района, не состоялась. Половина депутатов проголосовали против внесения вопроса в повестку, сообщили URA.RU в совете. Речь идет о тех же народных избранниках, что ранее блокировали вопрос о лишении полномочий осужденной за мошенничество Алеси Субботиной.

«Из 25 депутатов пять заявили, что не могут прийти по уважительной причине. Двое проголосовали досрочно за повестку внесение. Еще 10 народных избранников отказались голосовать. Это члены фракции „ЕР“ Александр Галкин, Илья Исайчук, Ян Курьятов, Таждин Давои, Андрей Кондратьев и Максим Олейников, к которым присоединились эсеры Анна Мадаминова, Дмитрий Иванов, Илья Пермяков и Дмитрий Бельский», — рассказали URA.RU в райсовете.

По словам инсайдеров, депутаты-«отказники» в куларах не скрывали, что намерены саботировать принятие бюджета до отставки главы района Сергея Колесника. Колесник и Галкин не ответили на звонок корреспондента URA.RU, телефон Исайчука был отключен. Связаться с другими депутатами к моменту публикации новости также не удалось.

С 24 ноября по 23 декабря группа калининских депутатов неоднократно срывала исполнение представления прокуратуры о лишении мандата коллеги, которую суд признал виновной в мошенничестве на рынке жилья. При этом шесть единороссов отказались голосовать за это вопреки решению фракции. Совет оказался на грани роспуска, когда прокуратура обратилась в суд. В итоге проблему пришлось решать, создав сложную схему заочного голосования.

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