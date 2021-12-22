В Челябинске подавили депутатский бунт

На этот раз депутаты Калининского совета пошли навстречу прокуратуре (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Осужденную за мошенничество депутата Калининского райсовета Челябинска Алесю Субботину лишили мандата в ходе заочного голосования 23 декабря, сообщили URA.RU источники в совете. До этого решение не могли принять из-за позиции 11 ее коллег.

«По телефону, под запись разговора, за лишение Субботиной полномочий высказались 19 депутатов при одном воздержавшемся. Еще четверо не ответили, хотя о времени и форме голосования всех предупредили заранее. Этих результатов достаточно для принятия решения», — рассказали URA.RU в совете.

Там также уточнили, что не вышли на связь единороссы Андрей Кондратьев и Ян Курьятов, а также Максим Лапин и справедливоросс Илья Пермяков. Также для окончательного принятия решения нужно, чтобы каждый опрошенный поставил свою подпись в опросном листе. На момент публикации новости это сделали четверо из заочно проголосовавших.

На сессии 24 ноября депутаты фактически сорвали исполнение представление прокуратуры о лишении Субботиной мандата. Шесть представителей «Единой России» — Александр Галкин, Илья Исайчук, Ян Курьятов, Таждин Давои, Андрей Кондратьев и Максим Олейников — отказались голосовать за это решение, несмотря на решение фракции. Это поставило совет на грань роспуска, поскольку прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

Товарищи по партии предложили исключить несогласных из ЕР. Те выдвинули свои аргументы, которые теперь должна исследовать специальная комиссия.