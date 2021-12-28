Власти меняют правила получения льгот, установленные Путиным

28 декабря 2021 в 17:19 Размер текста - 17 +

Теперь семьям с детьми не нужно обращаться в банк для получения компенсации по ипотеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетные семьи с 2022 году смогут получать компенсацию на частичное погашение ипотеки через портал «Госуслуги». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Теперь все будет быстрее и проще. Граждане смогут в любое удобное для них время зайти в личный кабинет на портале госуслуг и направить электронное заявление, а также необходимые документы в электронном формате напрямую в „ДОМ.РФ“. Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней», — указано на сайте правительства. Сумма выплат составляет 450 тысяч рублей. Их можно использовать на частичное погашение кредита на покупку жилья или строительства дома. Такую инициативу предложил президент России Владимир Путин. Однако рассчитывать на получение такой компенсации могут только семьи, где родился третий ребенок и последующие дети после 1 января 2019 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многодетные семьи с 2022 году смогут получать компенсацию на частичное погашение ипотеки через портал «Госуслуги». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Теперь все будет быстрее и проще. Граждане смогут в любое удобное для них время зайти в личный кабинет на портале госуслуг и направить электронное заявление, а также необходимые документы в электронном формате напрямую в „ДОМ.РФ“. Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней», — указано на сайте правительства. Сумма выплат составляет 450 тысяч рублей. Их можно использовать на частичное погашение кредита на покупку жилья или строительства дома. Такую инициативу предложил президент России Владимир Путин. Однако рассчитывать на получение такой компенсации могут только семьи, где родился третий ребенок и последующие дети после 1 января 2019 года.