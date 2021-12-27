Предприятие олигарха будет использовать труд пермских осужденных

Осужденных отправят на производственные работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компании «Уралхим» и «Уралкалий» будут использовать труд осужденных на севере Пермского края. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

«Минюст России, ФСИН России, АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» подписали соглашения о сотрудничестве. Соглашения предполагают создание мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в городах Березники и Соликамск», — сообщается на сайте. В пресс-службе «Уралкалия» не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

Проект реализуется в рамках концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года. Он предполагает создание сети исправительных центров (УФИЦ), где будут работать осужденные. Сейчас таким правом могут воспользоваться более 180 тысяч осужденных, уточняет ведомство. Глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что крупные промышленные компании в России проявляют «существенную заинтересованность» в проектах по созданию таких центров.

URA.RU рассказывало, что сейчас в Пермском крае уже действует исправительный центр. В нем находятся лица, которым судом назначено наказание в виде принудительных работ. Средняя заработная плата осужденных, работающих в УФИЦ, по итогам года составила 21460 рублей. Мазепин является генеральным директором АО «ОХК «Уралхим» и ключевым акционером АО «Уралкалий». Олигарх занимает 150-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes.

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