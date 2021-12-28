«Елки-8» провалились в тюменском кинопрокате

29 декабря 2021 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени фильм «Елки — 8» представляла Ольга Бузова, сыгравшая в картине одну из главных ролей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Восьмая часть кинокомедии «Елки» не вызвала интереса среди тюменских зрителей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что практически во всех кинотеатрах города во время сеансов «Елки — 8» наблюдаются пустые залы, несмотря на относительно невысокую стоимость билетов. «Комедия изначально не вызвала ажиотажного интереса среди тюменцев. Несмотря на то, что одна из новелл снималась именно здесь, в Тюмени. Сейчас на сеанс „Елок“ без брони можно попасть в любом кинотеатре города: залы в буквальном смысле стоят пустые. Хотя билет можно купить и за 130 рублей», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Исходя из данных сервиса «Киноафиша», в трех из пяти тюменских кинотеатрах, где показывают «Елки-8», на сеансы, запланированные на 29 декабря, не забронировано ни одного билета. Направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Тюмень, чтобы принять участие в предпремьерном показе фильма «Елки — 8», который состоялся 13 декабря. Во время выступления перед зрителями она рассказала, что снялась в одной из новелл картины в главной роли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Восьмая часть кинокомедии «Елки» не вызвала интереса среди тюменских зрителей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что практически во всех кинотеатрах города во время сеансов «Елки — 8» наблюдаются пустые залы, несмотря на относительно невысокую стоимость билетов. «Комедия изначально не вызвала ажиотажного интереса среди тюменцев. Несмотря на то, что одна из новелл снималась именно здесь, в Тюмени. Сейчас на сеанс „Елок“ без брони можно попасть в любом кинотеатре города: залы в буквальном смысле стоят пустые. Хотя билет можно купить и за 130 рублей», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Исходя из данных сервиса «Киноафиша», в трех из пяти тюменских кинотеатрах, где показывают «Елки-8», на сеансы, запланированные на 29 декабря, не забронировано ни одного билета. Направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Тюмень, чтобы принять участие в предпремьерном показе фильма «Елки — 8», который состоялся 13 декабря. Во время выступления перед зрителями она рассказала, что снялась в одной из новелл картины в главной роли.