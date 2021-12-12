Ольга Бузова посетит премьеру «Елок» в Тюмени. Видео

13 декабря 2021 в 10:03 Размер текста - 17 +

Ольга Бузова лично посетит премьеру «Елок» в Тюмени, где она снялась в эпизоде о столице области Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Тюмень, чтобы принять участие в премьерном показе фильма «Елки». Информация появилась в аккаунте исполнительницы в Instagram. «Летим в Тюмень. Сколько у вас там, -40? Напишите, какая температура?», — такие сториз несколько часов назад появились в аккаунте Ольги Бузовой в Instagram. Сегодня в Тюмени пройдет премьерный показ фильма «Елки», один из эпизодов которого снимался на центральной площади города с участием тюменцев, и главную роль в котором сыграла Ольга Бузова. Сеанс состоится в кинотеатре «Киномакс». Ранее в «Агентстве туризма и продвижения Тюменской области» сообщали, что премьера фильма в Тюмени пройдет с участием одной из главных звезд кинокартины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Тюмень, чтобы принять участие в премьерном показе фильма «Елки». Информация появилась в аккаунте исполнительницы в Instagram. «Летим в Тюмень. Сколько у вас там, -40? Напишите, какая температура?», — такие сториз несколько часов назад появились в аккаунте Ольги Бузовой в Instagram. Сегодня в Тюмени пройдет премьерный показ фильма «Елки», один из эпизодов которого снимался на центральной площади города с участием тюменцев, и главную роль в котором сыграла Ольга Бузова. Сеанс состоится в кинотеатре «Киномакс». Ранее в «Агентстве туризма и продвижения Тюменской области» сообщали, что премьера фильма в Тюмени пройдет с участием одной из главных звезд кинокартины.