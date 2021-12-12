Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Тюмень, чтобы принять участие в премьерном показе фильма «Елки». Информация появилась в аккаунте исполнительницы в Instagram. «Летим в Тюмень. Сколько у вас там, -40? Напишите, какая температура?», — такие сториз несколько часов назад появились в аккаунте Ольги Бузовой в Instagram. Сегодня в Тюмени пройдет премьерный показ фильма «Елки», один из эпизодов которого снимался на центральной площади города с участием тюменцев, и главную роль в котором сыграла Ольга Бузова. Сеанс состоится в кинотеатре «Киномакс». Ранее в «Агентстве туризма и продвижения Тюменской области» сообщали, что премьера фильма в Тюмени пройдет с участием одной из главных звезд кинокартины.