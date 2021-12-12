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Ольга Бузова посетит премьеру «Елок» в Тюмени. Видео

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова лично посетит премьеру «Елок» в Тюмени, где она снялась в эпизоде о столице области Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Тюмень, чтобы принять участие в премьерном показе фильма «Елки». Информация появилась в аккаунте исполнительницы в Instagram.

«Летим в Тюмень. Сколько у вас там, -40? Напишите, какая температура?», — такие сториз несколько часов назад появились в аккаунте Ольги Бузовой в Instagram.

Сегодня в Тюмени пройдет премьерный показ фильма «Елки», один из эпизодов которого снимался на центральной площади города с участием тюменцев, и главную роль в котором сыграла Ольга Бузова. Сеанс состоится в кинотеатре «Киномакс». Ранее в «Агентстве туризма и продвижения Тюменской области» сообщали, что премьера фильма в Тюмени пройдет с участием одной из главных звезд кинокартины.

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Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Тюмень, чтобы принять участие в премьерном показе фильма «Елки». Информация появилась в аккаунте исполнительницы в Instagram. «Летим в Тюмень. Сколько у вас там, -40? Напишите, какая температура?», — такие сториз несколько часов назад появились в аккаунте Ольги Бузовой в Instagram. Сегодня в Тюмени пройдет премьерный показ фильма «Елки», один из эпизодов которого снимался на центральной площади города с участием тюменцев, и главную роль в котором сыграла Ольга Бузова. Сеанс состоится в кинотеатре «Киномакс». Ранее в «Агентстве туризма и продвижения Тюменской области» сообщали, что премьера фильма в Тюмени пройдет с участием одной из главных звезд кинокартины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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