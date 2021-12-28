Попова раскрыла, когда власти ждут ужесточения COVID-ограничений

В России может ухудшиться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом после новогодних каникул. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это требует готовности всех уровней системы здравоохранения.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, риски распространения нового штамма „омикрон“ возрастают. Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
В случае ухудшения коронавирусной статистику власти РФ планируют вновь ужесточать COVID-ограничения. Ранее Попова заявляла, что россияне встретят Новый год с удовольствием и без коронавирусных ограничений, если будут соблюдать меры профилактики от COVID.
В России может ухудшиться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом после новогодних каникул. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это требует готовности всех уровней системы здравоохранения. «Учитывая предстоящие новогодние праздники, риски распространения нового штамма „омикрон“ возрастают. Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID. В случае ухудшения коронавирусной статистику власти РФ планируют вновь ужесточать COVID-ограничения. Ранее Попова заявляла, что россияне встретят Новый год с удовольствием и без коронавирусных ограничений, если будут соблюдать меры профилактики от COVID.