Изначально строительные работы на Шарташе хотели начать весной 2022-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вопрос о строительстве термального комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге планируют повторно рассмотреть на заседании гордумы в конце января, когда депутаты вернутся с новогодних каникул. Об этом URA.RU рассказал источник в городской власти. Но, по словам другого собеседника агентства, необходимо дождаться заключения экологов, которое будет готово сразу после праздников.

«Вопрос о „Баден-Бадене“ должны рассмотреть на думе в январе — вероятно, 25-го», — поделился источник. «О дате говорить рано, пока нет результатов экологической экспертизы. Они должно прийти 11—12 января», — отметил второй источник. Спикер думы Игорь Володин на момент публикации был недоступен для комментариев.

Инвестором проекта является бизнесмен Евгений Кононов. Летом 2021-го строительство «Баден-Бадена» на Шарташе одобрил губернатор Евгений Куйвашев. Но в сентябре гордума отказалась вносить необходимые изменения в правила землепользования и застройки — все решил один голос. Поскольку перед голосованием два депутата выходили из зала, в политтусовке до сих гадают, совпадение это или режиссура.

В ноябре—декабре споры о «Баден-Бадене» на площадке гордумы продолжились — с участием Кононова, его соратника, директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина, депутатов и недовольных общественников. Пытаясь убедить визави, что термы не навредят озеру, Кононов устраивал экскурсию на уже работающий комплекс на Уктусе. Однако 12 декабря активисты вышли с пикетом против стройки. Через несколько дней ее поддержал мэр Алексей Орлов.

Кононов готов вложить в «Баден-Баден» до 1,5 млрд рублей Фото: проект

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