Посол Украины в США: Киев и Вашингтон готовят план Б против РФ

28 декабря 2021 в 23:51 Размер текста - 17 +

Украина и западные страны не отрицают «потенциальную войну с Россией» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На случай, если Украине и Западу не удастся дипломатически сдержать Россию, они готовят другой вариант развития событий — план Б. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова. «Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся», — сообщила Маркова в беседе с LB.ua. При этом она не уточнила, что подразумевает под вторым вариантом, однако не стала опровергать «потенциальное военное противостояние» и подготовку западных государств к нему. Ранее СМИ США сообщили, что если Россия решит начать вторжение на Украину, то войска будут в Киеве менее чем через сутки. Исследователь марксизма и старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследователей Александр Марковский считает, что нападение на Украину не представляет военного, политического или экономического риска для России. CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что американский лидер Джо Байден планирует предотвратить вторжение на Украину за четыре недели, передает Life . В Кремле заявили, что Украина сейчас потеряна для России как союзник и партнер, пишет Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На случай, если Украине и Западу не удастся дипломатически сдержать Россию, они готовят другой вариант развития событий — план Б. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова. «Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся», — сообщила Маркова в беседе с LB.ua. При этом она не уточнила, что подразумевает под вторым вариантом, однако не стала опровергать «потенциальное военное противостояние» и подготовку западных государств к нему. Ранее СМИ США сообщили, что если Россия решит начать вторжение на Украину, то войска будут в Киеве менее чем через сутки. Исследователь марксизма и старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследователей Александр Марковский считает, что нападение на Украину не представляет военного, политического или экономического риска для России. CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что американский лидер Джо Байден планирует предотвратить вторжение на Украину за четыре недели, передает Life. В Кремле заявили, что Украина сейчас потеряна для России как союзник и партнер, пишет Nation News.