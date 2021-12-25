Американские СМИ дали России сутки на захват Киева

26 декабря 2021 в 08:08 Размер текста - 17 +

«Вторжение на Украину» не будет иметь для России серьезных последствий, считает колумнист The American Thinker Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о «вторжении на Украину», то российские танки окажутся в Киеве менее чем через 24 часа. Такое мнение выразил исследователь марксизма и старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследователей Александр Марковский. По его словам, вторжение на Украину не представляет для Москвы риска ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом отношении. «В военном отношении президент [США Джо] Байден уже бросил Украину под автобус, когда исключил военное вмешательство НАТО. Но даже если Байден передумал, страны НАТО, снизившие свой военный потенциал, не могут сравниться с российской армией. Российские танки будут к Киеве менее чем через 24 часа», — написал Александр Марковский в колонке для The American Thinker. По мнению политолога, последствия «вторжения» на Украину будут не ощутимыми для России. Марковский считает, что Запад не поддержит дополнительные санкции в отношении Москвы, потому что они усугубят кризис, вызванный пандемией коронавируса. А исключение из «Большой восьмерки» и Совета Европы после присоединения Крыма к России «не стоили ни песчинки» с пляжей полуострова, отметил политолог. Марковский процитировал американского дипломата и автора концепции «холодной войны» Джорджа Кеннана, который назвал расширение НАТО «самой роковой ошибкой американской политики». Политолог считает, что именно это привело к созданию современной напряженной ситуации. Боевые действия возможны только в том случае, если НАТО попытается принять Украину в свой состав, заключил Марковский. Ранее Bloomberg сообщал, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По данным агентства, в юго-западной части РФ размещено около 122 тысяч солдат, а также танки, артиллерия и системы ПВО. До этого Байден предупредил Россию, что в случае вторжения Вашингтон направит войска в соседние страны НАТО, передает «Национальная служба новостей». Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет как можно быстрее получить от США и НАТО ответ по гарантиям безопасности. МИД РФ уже передал в Вашингтон проект соглашения между Москвой и альянсом. Документы исключают расширение НАТО на восток и присоединение к нему Украины, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о «вторжении на Украину», то российские танки окажутся в Киеве менее чем через 24 часа. Такое мнение выразил исследователь марксизма и старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследователей Александр Марковский. По его словам, вторжение на Украину не представляет для Москвы риска ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом отношении. «В военном отношении президент [США Джо] Байден уже бросил Украину под автобус, когда исключил военное вмешательство НАТО. Но даже если Байден передумал, страны НАТО, снизившие свой военный потенциал, не могут сравниться с российской армией. Российские танки будут к Киеве менее чем через 24 часа», — написал Александр Марковский в колонке для The American Thinker. По мнению политолога, последствия «вторжения» на Украину будут не ощутимыми для России. Марковский считает, что Запад не поддержит дополнительные санкции в отношении Москвы, потому что они усугубят кризис, вызванный пандемией коронавируса. А исключение из «Большой восьмерки» и Совета Европы после присоединения Крыма к России «не стоили ни песчинки» с пляжей полуострова, отметил политолог. Марковский процитировал американского дипломата и автора концепции «холодной войны» Джорджа Кеннана, который назвал расширение НАТО «самой роковой ошибкой американской политики». Политолог считает, что именно это привело к созданию современной напряженной ситуации. Боевые действия возможны только в том случае, если НАТО попытается принять Украину в свой состав, заключил Марковский. Ранее Bloomberg сообщал, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По данным агентства, в юго-западной части РФ размещено около 122 тысяч солдат, а также танки, артиллерия и системы ПВО. До этого Байден предупредил Россию, что в случае вторжения Вашингтон направит войска в соседние страны НАТО, передает «Национальная служба новостей». Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет как можно быстрее получить от США и НАТО ответ по гарантиям безопасности. МИД РФ уже передал в Вашингтон проект соглашения между Москвой и альянсом. Документы исключают расширение НАТО на восток и присоединение к нему Украины, передает агентство Nation News.