В Екатеринбурге продлят время работы метро в новогоднюю ночь

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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, выход из метро
С 1 по 9 января городской транспорт будет работать по воскресному расписанию Фото:

Работу екатеринбургского метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января продлят до часу ночи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«В новогоднюю ночь, 31 декабря 2021 года, автобусы, трамваи и троллейбусы уральской столицы будут работать на линии до 23:00, метрополитен будет открыт до 01:00 1 января 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что количество транспорта на линии будет уменьшено.

С 1 по 9 января городской транспорт будет продолжать работу по расписанию воскресного дня в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации. «В праздничные дни трамваи будут начинать работу с 05:00, троллейбусы — с 05:30, автобусы и метрополитен — с 06:00», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы станет бесплатным и будет работать круглосуточно. Екатеринбург почти полностью подготовили к Новому году.

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Работу екатеринбургского метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января продлят до часу ночи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. «В новогоднюю ночь, 31 декабря 2021 года, автобусы, трамваи и троллейбусы уральской столицы будут работать на линии до 23:00, метрополитен будет открыт до 01:00 1 января 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что количество транспорта на линии будет уменьшено. С 1 по 9 января городской транспорт будет продолжать работу по расписанию воскресного дня в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации. «В праздничные дни трамваи будут начинать работу с 05:00, троллейбусы — с 05:30, автобусы и метрополитен — с 06:00», — уточняется в сообщении. Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы станет бесплатным и будет работать круглосуточно. Екатеринбург почти полностью подготовили к Новому году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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