28 декабря 2021

Вице-губернатору в РФ дали премию в 50 тысяч за отказ от взятки

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Федотов отказался от взятки в три млн рублей Фото:

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выдал премию в размере 47,2 тысяч рублей вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», — передает ТАСС. Отмечается, что свою премию в размере 47,2 тысяч рублей Федотов перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

Взятку Федотову еще в декабре предлагала сотрудница администрации Каменского района. Взамен она хотела победить в конкурсе на должность главы администрации района. Федотов отказался.

Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку. Новым губернатором стал стал единоросс Олег Мельниченко, он набрал 70,1%.

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выдал премию в размере 47,2 тысяч рублей вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», — передает ТАСС. Отмечается, что свою премию в размере 47,2 тысяч рублей Федотов перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Взятку Федотову еще в декабре предлагала сотрудница администрации Каменского района. Взамен она хотела победить в конкурсе на должность главы администрации района. Федотов отказался. Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку. Новым губернатором стал стал единоросс Олег Мельниченко, он набрал 70,1%.
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