Вице-губернатору в РФ дали премию в 50 тысяч за отказ от взятки

29 декабря 2021 в 01:26 Размер текста - 17 +

Федотов отказался от взятки в три млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выдал премию в размере 47,2 тысяч рублей вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», — передает ТАСС. Отмечается, что свою премию в размере 47,2 тысяч рублей Федотов перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Взятку Федотову еще в декабре предлагала сотрудница администрации Каменского района. Взамен она хотела победить в конкурсе на должность главы администрации района. Федотов отказался. Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку. Новым губернатором стал стал единоросс Олег Мельниченко, он набрал 70,1%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выдал премию в размере 47,2 тысяч рублей вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», — передает ТАСС. Отмечается, что свою премию в размере 47,2 тысяч рублей Федотов перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Взятку Федотову еще в декабре предлагала сотрудница администрации Каменского района. Взамен она хотела победить в конкурсе на должность главы администрации района. Федотов отказался. Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку. Новым губернатором стал стал единоросс Олег Мельниченко, он набрал 70,1%.