28 декабря 2021

Для сдающих жилье в аренду россиян введут новый налог

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Россиян, сдающих жилье в краткосрочную аренду, обяжут платить налог 4% Фото:

В Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) поддержали идею о введении налога для арендодателей, которые сдают жилье туристам. Об этом сообщается в письме службы в «Опору России».

В ФАС заявили, что концептуально поддерживают идею об установлении понятия «туристического жилья», урегулирования правил и условий его предоставления, говорится в письме службы в «Опору России», передают «Известия». В нем также отмечается, что необходимо учесть некоторые организационные моменты, прежде чем принимать закон.

Законопроект предусматривает введение налога в размере 4% для владельцев недвижимости, которых зарегистрируют как операторов туристического сбора. Также собственники на муниципальном уровне получат индивидуальный регистрационный номер, который будет внесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала законопроект и предложила добавить в КоАП новый штраф за сдачу жилья в аренду без идентификационного номера. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о поддержании законопроекта агентством, но предложила доработать его так, чтобы не было возможность обойти запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах. В Минэкономразвития также заявили, что концептуально поддерживают документ.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал туристов вкладывать в Россию, а не в Турцию или Египет. Ростуризм продолжает выплачивать кешбэк за покупки туров по России.

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В Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) поддержали идею о введении налога для арендодателей, которые сдают жилье туристам. Об этом сообщается в письме службы в «Опору России». В ФАС заявили, что концептуально поддерживают идею об установлении понятия «туристического жилья», урегулирования правил и условий его предоставления, говорится в письме службы в «Опору России», передают «Известия». В нем также отмечается, что необходимо учесть некоторые организационные моменты, прежде чем принимать закон. Законопроект предусматривает введение налога в размере 4% для владельцев недвижимости, которых зарегистрируют как операторов туристического сбора. Также собственники на муниципальном уровне получат индивидуальный регистрационный номер, который будет внесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала законопроект и предложила добавить в КоАП новый штраф за сдачу жилья в аренду без идентификационного номера. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о поддержании законопроекта агентством, но предложила доработать его так, чтобы не было возможность обойти запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах. В Минэкономразвития также заявили, что концептуально поддерживают документ. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал туристов вкладывать в Россию, а не в Турцию или Египет. Ростуризм продолжает выплачивать кешбэк за покупки туров по России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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