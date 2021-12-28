Для сдающих жилье в аренду россиян введут новый налог

29 декабря 2021 в 04:10 Размер текста - 17 +

Россиян, сдающих жилье в краткосрочную аренду, обяжут платить налог 4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) поддержали идею о введении налога для арендодателей, которые сдают жилье туристам. Об этом сообщается в письме службы в «Опору России». В ФАС заявили, что концептуально поддерживают идею об установлении понятия «туристического жилья», урегулирования правил и условий его предоставления, говорится в письме службы в «Опору России», передают «Известия». В нем также отмечается, что необходимо учесть некоторые организационные моменты, прежде чем принимать закон. Законопроект предусматривает введение налога в размере 4% для владельцев недвижимости, которых зарегистрируют как операторов туристического сбора. Также собственники на муниципальном уровне получат индивидуальный регистрационный номер, который будет внесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала законопроект и предложила добавить в КоАП новый штраф за сдачу жилья в аренду без идентификационного номера. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о поддержании законопроекта агентством, но предложила доработать его так, чтобы не было возможность обойти запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах. В Минэкономразвития также заявили, что концептуально поддерживают документ. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал туристов вкладывать в Россию, а не в Турцию или Египет. Ростуризм продолжает выплачивать кешбэк за покупки туров по России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) поддержали идею о введении налога для арендодателей, которые сдают жилье туристам. Об этом сообщается в письме службы в «Опору России». В ФАС заявили, что концептуально поддерживают идею об установлении понятия «туристического жилья», урегулирования правил и условий его предоставления, говорится в письме службы в «Опору России», передают «Известия». В нем также отмечается, что необходимо учесть некоторые организационные моменты, прежде чем принимать закон. Законопроект предусматривает введение налога в размере 4% для владельцев недвижимости, которых зарегистрируют как операторов туристического сбора. Также собственники на муниципальном уровне получат индивидуальный регистрационный номер, который будет внесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала законопроект и предложила добавить в КоАП новый штраф за сдачу жилья в аренду без идентификационного номера. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о поддержании законопроекта агентством, но предложила доработать его так, чтобы не было возможность обойти запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах. В Минэкономразвития также заявили, что концептуально поддерживают документ. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал туристов вкладывать в Россию, а не в Турцию или Египет. Ростуризм продолжает выплачивать кешбэк за покупки туров по России.