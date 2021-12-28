Банки предрекли подорожание ипотеки и кредитов для непривитых

29 декабря 2021 в 04:49 Размер текста - 17 +

Ставки будут увеличиваться из-за страховки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ипотека и потребительские кредиты могут подорожать в 2022 году для непривитых от коронавируса россиян из-за повышения страхового тарифа. Таким мнением поделился вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Банки могут снижать или повышать ставку для клиента в зависимости от его согласия застраховать жизнь и здоровье на период обслуживания кредитных обязательств. «Вполне возможно, что даже те 2—3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — заявил он в беседе с «Известиями». По словам управляющего партнера юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке принятие закона, обязывающего страховые компании требовать от клиентов справку о вакцинации в процессе их проверки, теоретически возможна. Однако, по словам юриста, распространяться от будет лишь на новых клиентов страховых компаний, а также на старых клиентов, оформляющих новые страховые продукты. Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что В России пройден пик рост цен на жилье, однако ставки по ипотеке могут еще вырасти. По словам глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, в случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ ставки могут достигнуть 10-10,2%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ипотека и потребительские кредиты могут подорожать в 2022 году для непривитых от коронавируса россиян из-за повышения страхового тарифа. Таким мнением поделился вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Банки могут снижать или повышать ставку для клиента в зависимости от его согласия застраховать жизнь и здоровье на период обслуживания кредитных обязательств. «Вполне возможно, что даже те 2—3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — заявил он в беседе с «Известиями». По словам управляющего партнера юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке принятие закона, обязывающего страховые компании требовать от клиентов справку о вакцинации в процессе их проверки, теоретически возможна. Однако, по словам юриста, распространяться от будет лишь на новых клиентов страховых компаний, а также на старых клиентов, оформляющих новые страховые продукты. Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что В России пройден пик рост цен на жилье, однако ставки по ипотеке могут еще вырасти. По словам глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, в случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ ставки могут достигнуть 10-10,2%.