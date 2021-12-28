Экономист: когда лучше забирать пенсионные накопления

Получать накопительную пенсию единовременной выплатой лучше в 2022 году. Об этом заявил аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.
Он отметил, что накопительная (пожизненная) пенсия назначается, если размер рассчитанной ежемесячной выплаты превышает 5% от суммы страховой и накопительной пенсий. «Но если есть желание получить все сразу (единовременной выплатой), а расчет незначительно превышает 5%, то можно посоветовать отложить обращение в НПФ или ПФР за выплатами на 2022 год. Ведь размер страховой пенсии в новом году индексируется с 1 января, а значит, требуемое соотношение может измениться», — рассказал Биезбардис агентству «Прайм».
Ранее в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ также сообщили, что гражданин имеет право на срочную выплату пенсии, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера. Она положена тем, кто формировал свои пенсионные накопления за счет программы государственного софинансирования пенсионных накоплений или средств материнского капитала.
Получать накопительную пенсию единовременной выплатой лучше в 2022 году. Об этом заявил аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. Он отметил, что накопительная (пожизненная) пенсия назначается, если размер рассчитанной ежемесячной выплаты превышает 5% от суммы страховой и накопительной пенсий. «Но если есть желание получить все сразу (единовременной выплатой), а расчет незначительно превышает 5%, то можно посоветовать отложить обращение в НПФ или ПФР за выплатами на 2022 год. Ведь размер страховой пенсии в новом году индексируется с 1 января, а значит, требуемое соотношение может измениться», — рассказал Биезбардис агентству «Прайм». Ранее в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ также сообщили, что гражданин имеет право на срочную выплату пенсии, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера. Она положена тем, кто формировал свои пенсионные накопления за счет программы государственного софинансирования пенсионных накоплений или средств материнского капитала.