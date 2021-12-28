Экономист: когда лучше забирать пенсионные накопления

29 декабря 2021 в 06:14 Размер текста - 17 +

Россиянам посоветовали не спешить забирать пенсионные накопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Получать накопительную пенсию единовременной выплатой лучше в 2022 году. Об этом заявил аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. Он отметил, что накопительная (пожизненная) пенсия назначается, если размер рассчитанной ежемесячной выплаты превышает 5% от суммы страховой и накопительной пенсий. «Но если есть желание получить все сразу (единовременной выплатой), а расчет незначительно превышает 5%, то можно посоветовать отложить обращение в НПФ или ПФР за выплатами на 2022 год. Ведь размер страховой пенсии в новом году индексируется с 1 января, а значит, требуемое соотношение может измениться», — рассказал Биезбардис агентству «Прайм». Ранее в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ также сообщили, что гражданин имеет право на срочную выплату пенсии, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера. Она положена тем, кто формировал свои пенсионные накопления за счет программы государственного софинансирования пенсионных накоплений или средств материнского капитала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Получать накопительную пенсию единовременной выплатой лучше в 2022 году. Об этом заявил аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. Он отметил, что накопительная (пожизненная) пенсия назначается, если размер рассчитанной ежемесячной выплаты превышает 5% от суммы страховой и накопительной пенсий. «Но если есть желание получить все сразу (единовременной выплатой), а расчет незначительно превышает 5%, то можно посоветовать отложить обращение в НПФ или ПФР за выплатами на 2022 год. Ведь размер страховой пенсии в новом году индексируется с 1 января, а значит, требуемое соотношение может измениться», — рассказал Биезбардис агентству «Прайм». Ранее в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ также сообщили, что гражданин имеет право на срочную выплату пенсии, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера. Она положена тем, кто формировал свои пенсионные накопления за счет программы государственного софинансирования пенсионных накоплений или средств материнского капитала.