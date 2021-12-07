В Минтруда рассказали, как россиянам получить всю пенсию сразу

08 декабря 2021 в 07:33 Размер текста - 17 +

Пенсионеры имеют право на единовременную выплату Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Граждане России имею право получить всю пенсию единовременной выплатой или получать срочные выплаты ежемесячно в течение 10 лет. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ. «Гражданам, у которых сформированы пенсионные накопления, может выплачиваться единовременная выплата. Данная выплата положена тем, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии», — передает «ПРАЙМ» информацию из сообщения института. Также гражданин имеет право на срочную выплату, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера. Она положена тем, кто формировал свои пенсионные накопления за счет программы государственного софинансирования пенсионных накоплений или средств материнского капитала. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал предложения по улучшению жизни пенсионеров. В частности, министр заявил о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. В Государственной думе РФ поддержали это предложение, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане России имею право получить всю пенсию единовременной выплатой или получать срочные выплаты ежемесячно в течение 10 лет. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ. «Гражданам, у которых сформированы пенсионные накопления, может выплачиваться единовременная выплата. Данная выплата положена тем, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии», — передает «ПРАЙМ» информацию из сообщения института. Также гражданин имеет право на срочную выплату, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера. Она положена тем, кто формировал свои пенсионные накопления за счет программы государственного софинансирования пенсионных накоплений или средств материнского капитала. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал предложения по улучшению жизни пенсионеров. В частности, министр заявил о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. В Государственной думе РФ поддержали это предложение, пишет RT.