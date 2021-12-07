07 декабря 2021

В Минтруда рассказали, как россиянам получить всю пенсию сразу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Пенсионеры имеют право на единовременную выплату Фото:

Граждане России имею право получить всю пенсию единовременной выплатой или получать срочные выплаты ежемесячно в течение 10 лет. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ.

«Гражданам, у которых сформированы пенсионные накопления, может выплачиваться единовременная выплата. Данная выплата положена тем, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии», — передает «ПРАЙМ» информацию из сообщения института.

Также гражданин имеет право на срочную выплату, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера. Она положена тем, кто формировал свои пенсионные накопления за счет программы государственного софинансирования пенсионных накоплений или средств материнского капитала.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал предложения по улучшению жизни пенсионеров. В частности, министр заявил о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. В Государственной думе РФ поддержали это предложение, пишет RT.

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Граждане России имею право получить всю пенсию единовременной выплатой или получать срочные выплаты ежемесячно в течение 10 лет. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ. «Гражданам, у которых сформированы пенсионные накопления, может выплачиваться единовременная выплата. Данная выплата положена тем, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии», — передает «ПРАЙМ» информацию из сообщения института. Также гражданин имеет право на срочную выплату, которая выплачивается ежемесячно в течение 10 лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера. Она положена тем, кто формировал свои пенсионные накопления за счет программы государственного софинансирования пенсионных накоплений или средств материнского капитала. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал предложения по улучшению жизни пенсионеров. В частности, министр заявил о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. В Государственной думе РФ поддержали это предложение, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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