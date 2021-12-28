Дуров и Бакальчук возглавили топ разбогатевших миллиардеров РФ

29 декабря 2021 в 07:07 Размер текста - 17 +

За 2021 год Павел Дуров стал богаче на 13,81 млрд долларов Фото: TechCrunch /Flickr Создатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг российских миллиардеров, увеличивших свое состояние за 2021 год. Об этом сообщает издание Forbes. За 2021 год Павел Дуров увеличил свое состояние на 13,81 млрд долларов, благодаря размещению облигаций Telegram на рынке, увеличению пользовательской базы мессенджера и запуску рекламной платформы. Отмечается, что сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в октябре принес Telegram около 70 млн новых пользователей. Состояние Татьяны Бакальчук увеличилось на 11,92 млрд долларов за минующий год. Резкому росту ее состоянию поспособствовали успешный выход на биржу главного конкурента Wildberries Ozon. Также ее компанию показывает отличные темпы роста: за девять месяцев обороты Wildberries выросли на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 538,9 млрд руб. На третьем месте списка расположился бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, заработавший за 2021 год 10,6 млрд долларов. За ним следует председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, увеличивший свое состояние на 6,8 млрд долларов. Закрывает топ-5 разбогатевших в 2021 году миллиардеров президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, чье состояние стало больше на 6,4 млрд долларов. Ранее сообщалось, что, по версии журнала Forbes, Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Павел Дуров сообщил о 70 миллионах новых пользователей Telegram на фоне сбоев в соцсетях, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Создатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг российских миллиардеров, увеличивших свое состояние за 2021 год. Об этом сообщает издание Forbes. За 2021 год Павел Дуров увеличил свое состояние на 13,81 млрд долларов, благодаря размещению облигаций Telegram на рынке, увеличению пользовательской базы мессенджера и запуску рекламной платформы. Отмечается, что сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в октябре принес Telegram около 70 млн новых пользователей. Состояние Татьяны Бакальчук увеличилось на 11,92 млрд долларов за минующий год. Резкому росту ее состоянию поспособствовали успешный выход на биржу главного конкурента Wildberries Ozon. Также ее компанию показывает отличные темпы роста: за девять месяцев обороты Wildberries выросли на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 538,9 млрд руб. На третьем месте списка расположился бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, заработавший за 2021 год 10,6 млрд долларов. За ним следует председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, увеличивший свое состояние на 6,8 млрд долларов. Закрывает топ-5 разбогатевших в 2021 году миллиардеров президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, чье состояние стало больше на 6,4 млрд долларов. Ранее сообщалось, что, по версии журнала Forbes, Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Павел Дуров сообщил о 70 миллионах новых пользователей Telegram на фоне сбоев в соцсетях, пишет RT.