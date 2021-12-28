В Раде призвали создать союзное государство Украины и России

29 декабря 2021 в 08:03 Размер текста - 17 +

Депутат Рады заявил, что Украина колонизирована Фото: Александр Мамаев © URA.RU Украина и Россия должны быть в одном союзе и вместе противостоять Западу. Такое мнение высказал общественный деятель и народный депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. «Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе. Это прекрасная политическая игра, которая заслуживает уважения. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем», — сказал Илья Кива в эфире телеканала «Россия-1». Славянские народы обязаны воссоединиться и противостоять Западу, сказал он. Украина колонизирована, ее действия — это действия колонизаторов, которые используют страну в качестве затравки, считает депутат Рады. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что Украина должна войти в состав РФ. Ее нужно освободить и поставить там «свою власть», высказался политик. У России нет планов нападения на Украину, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, он готов лично позвонить ему, пишет «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина и Россия должны быть в одном союзе и вместе противостоять Западу. Такое мнение высказал общественный деятель и народный депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. «Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе. Это прекрасная политическая игра, которая заслуживает уважения. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем», — сказал Илья Кива в эфире телеканала «Россия-1». Славянские народы обязаны воссоединиться и противостоять Западу, сказал он. Украина колонизирована, ее действия — это действия колонизаторов, которые используют страну в качестве затравки, считает депутат Рады. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что Украина должна войти в состав РФ. Ее нужно освободить и поставить там «свою власть», высказался политик. У России нет планов нападения на Украину, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, он готов лично позвонить ему, пишет «Ридус».