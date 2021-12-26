Владимир Жириновский заявил, что Украину нужно «освободить» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Украина должна войти в состав России. По его словам, нужно поставить там «свою власть».

«Вопрос в чем заключается (моя позиция)? Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России. И эту тему закрыть — ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии, везде русские школы снова открываются, русский язык», — сказал Владимир Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, Украина и США «пойдут на требования» России. Для этого нужна личная встреча, чтобы лидер США Джо Байден понял, что «в воздухе пахнет войной», заявил Жириновский.

Ранее СМИ США сообщили, что если Россия решит начать вторжение на Украину, то войска будут в Киеве менее чем через сутки. Исследователь марксизма и старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследователей Александр Марковский считает, что нападение на Украину не представляет военного, политического или экономического риска для России. CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что американский лидер Джо Байден планирует предотвратить вторжение на Украину за четыре недели, передает Life . В Кремле заявили, что Украина сейчас потеряна для России как союзник и партнер, пишет Nation News.

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