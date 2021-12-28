В США перечислили пять условий нападения России на Украину

29 декабря 2021 в 08:39 Размер текста - 17 +

В США сомневаются, что РФ нападет на Украину Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Условиями нападения России на Украину являются наличие повода, поддержка на местах, ожидаемый военный отклик, техническая возможность и риски ответных санкций. Об этом сообщает журналист-международник, специализируется на странах бывшего СССР, а также Европы и Латинской Америки, автор американского журнала Foreign Policy Юджин Чаусовский. «В своих решениях о военных интервенциях на территории бывшего Советского Союза Россия стратегически опирается на пять переменных факторов: 1) „спусковой крючок“ или первопричина; 2) поддержка на местах; 3) ожидаемый военный отклик; 4) техническая возможность; и 5) относительно низкие ожидаемые политические и экономические издержки, особенно когда речь идет о невоенных ответах вроде санкций или дипломатических ограничений», — пишет обозреватель издания. Если какое-то из этих условий не будет выполняться, то Россия вряд ли начнет военное вмешательство, отмечает он. При наличии этих факторов выше вероятность вмешательства со стороны Москвы. Вторжение России на Украину маловероятно, но не исключено, потому что условия могут поменяться, указано в материале. Издание отмечает, что Россия стянула к границам Украины около 120 тысяч военных. Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Киев и Запад подготовят «план Б» на случай, если не удастся дипломатически сдержать Россию. Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Москва может начать нападение на Киев в феврале, передает «Царьград». У армии РФ может уйти не более шести часов, чтобы дойти до Киева в случае конфликта, цитирует «Пятый канал» заместителя секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергея Кривоноса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Условиями нападения России на Украину являются наличие повода, поддержка на местах, ожидаемый военный отклик, техническая возможность и риски ответных санкций. Об этом сообщает журналист-международник, специализируется на странах бывшего СССР, а также Европы и Латинской Америки, автор американского журнала Foreign Policy Юджин Чаусовский. «В своих решениях о военных интервенциях на территории бывшего Советского Союза Россия стратегически опирается на пять переменных факторов: 1) „спусковой крючок“ или первопричина; 2) поддержка на местах; 3) ожидаемый военный отклик; 4) техническая возможность; и 5) относительно низкие ожидаемые политические и экономические издержки, особенно когда речь идет о невоенных ответах вроде санкций или дипломатических ограничений», — пишет обозреватель издания. Если какое-то из этих условий не будет выполняться, то Россия вряд ли начнет военное вмешательство, отмечает он. При наличии этих факторов выше вероятность вмешательства со стороны Москвы. Вторжение России на Украину маловероятно, но не исключено, потому что условия могут поменяться, указано в материале. Издание отмечает, что Россия стянула к границам Украины около 120 тысяч военных. Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Киев и Запад подготовят «план Б» на случай, если не удастся дипломатически сдержать Россию. Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Москва может начать нападение на Киев в феврале, передает «Царьград». У армии РФ может уйти не более шести часов, чтобы дойти до Киева в случае конфликта, цитирует «Пятый канал» заместителя секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергея Кривоноса.