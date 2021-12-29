Вузы РФ определились с правилами приема в 2022 году. Список

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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, коронавирус, ковид, первокурсники
Зачисление в вузы в 2022 году пройдет в одну волну Фото:

В 2022 году поступить в вузы можно будет по результатам ЕГЭ, сданного в 2018 году и позже. Документы в образовательные учреждения будут принимать дистанционно, лично и по почте.

  • В Следующем году абитуриенты будут поступать по результатам ЕГЭ за 2018—2022 годы, сообщает «Российская газета». Экзамен в 2022 году пройдет в доковидном формате;
  • Документы можно будет подать дистанционно, по почте и лично. Разрешается отправлять их в пять вузов. Количество направлений определяют учебные заведения;
  • Зачисление будет проходить в одну волну. Для поступления не нужна будет медицинская справка. Исключением среди специальностей являются «лечебное дело», «фармация», «педагогика и психология девиантного поведения»;

Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT.

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В 2022 году поступить в вузы можно будет по результатам ЕГЭ, сданного в 2018 году и позже. Документы в образовательные учреждения будут принимать дистанционно, лично и по почте. Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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