Зачисление в вузы в 2022 году пройдет в одну волну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2022 году поступить в вузы можно будет по результатам ЕГЭ, сданного в 2018 году и позже. Документы в образовательные учреждения будут принимать дистанционно, лично и по почте.

В Следующем году абитуриенты будут поступать по результатам ЕГЭ за 2018—2022 годы, сообщает «Российская газета». Экзамен в 2022 году пройдет в доковидном формате;

Документы можно будет подать дистанционно, по почте и лично. Разрешается отправлять их в пять вузов. Количество направлений определяют учебные заведения;

Зачисление будет проходить в одну волну. Для поступления не нужна будет медицинская справка. Исключением среди специальностей являются «лечебное дело», «фармация», «педагогика и психология девиантного поведения»;

Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT.