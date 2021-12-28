HeadHunter: зарплаты свердловчан пересмотрят в 2022 году

Планируется, что зарплаты поднимут на 5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти половина работодателей в Свердловской области планирует поднять зарплаты своим сотрудникам в новом году. Об этом в своем пресс-релизе сообщают аналитики hh.ru.

«В среднем работодатели Свердловской области планируют повысить зарплаты сотрудникам на 5%», — сообщают в пресс-службе. При этом в конце декабря средний фиксированный доход сотрудников в регионе составляет 51,7 тыс. руб. до вычета налогов.

«По данным „Банка заработных плат“ (проект hh.ru) по состоянию на 29 декабря 2021 года почти половина компаний в Свердловской области проводят пересмотр зарплат сотрудников исключительно по решению руководства (48,6%), еще 31,6% компаний делают это стабильно один раз в год, 4,2% — два раза в год», — сказано в официальном сообщении.

Анализ кадровых данных 72 компаний из Свердловской области показывает, что 6,9% работодателей пересматривают зарплаты сотрудников в декабре, а в январе — 20,7%. Реже всего зарплаты пересматривают в феврале и мае — 3,4% работодателей.

Ранее URA.RU писало, что за 2021 год зарплаты по Свердловской области в среднем выросли на 9,5%. Самые высокие зарплаты получали работники финансового сектора (75550 руб.), а самые низкие — в административной деятельности и в отрасли гостиничного сервиса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам