ФСБ задержала замглавы Ашинского района по обвинению во взятке

Сумма предполагаемой взятки составила 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель главы Ашинского района Семен Авраменко, задержанный сотрудникам УФСБ по Челябинской области, подозревается в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия замглавы администрации района получил взятку, в 50 тысяч рублей. Деньги были выплачены за контракт на приобретение жилья для граждан, из числа детей-сирот», — уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении предпринимателя, заплатившего Авраменко деньги, возбуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Уголовным делам предшествовала проверка администрации района, которую проводила Контрольно-счетная палата региона.

Авраменко задержали 28 декабря. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.