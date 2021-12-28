28 декабря 2021

ФСБ задержала замглавы Ашинского района по обвинению во взятке

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Сумма предполагаемой взятки составила 50 тысяч рублей Фото:

Заместитель главы Ашинского района Семен Авраменко, задержанный сотрудникам УФСБ по Челябинской области, подозревается в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия замглавы администрации района получил взятку, в 50 тысяч рублей. Деньги были выплачены за контракт на приобретение жилья для граждан, из числа детей-сирот», — уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении предпринимателя, заплатившего Авраменко деньги, возбуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Уголовным делам предшествовала проверка администрации района, которую проводила Контрольно-счетная палата региона.

Авраменко задержали 28 декабря. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Заместитель главы Ашинского района Семен Авраменко, задержанный сотрудникам УФСБ по Челябинской области, подозревается в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «По данным следствия замглавы администрации района получил взятку, в 50 тысяч рублей. Деньги были выплачены за контракт на приобретение жилья для граждан, из числа детей-сирот», — уточнили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении предпринимателя, заплатившего Авраменко деньги, возбуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Уголовным делам предшествовала проверка администрации района, которую проводила Контрольно-счетная палата региона. Авраменко задержали 28 декабря. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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